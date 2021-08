Scontro fra auto a Milano, feriti finanziere e arrestato

Un militare della Guardia di Finanza e un uomo che era appena stato arrestato e stava per essere condotto in caserma sono stati portati in ospedale dopo un incidente stradale accaduto stamani intorno alle 5 all’incrocio tra via Laghetto e via Sforza, nel pieno centro di Milano.

Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente ma entrambi, dopo che la vettura di servizio si è scontrato con un’altra auto, hanno riportato ferite lievi.