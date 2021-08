Completamente nudi sulla pattuglia dei carabinieri

Completamente nudi sopra la pattuglia dei carabinieri di Fiorano. E’ la scena che si sono trovati di fronte ieri sera automobilisti e passanti nei pressi della rotatoria dei petali di Fiorano.

Qui i carabinieri erano stati chiamati su segnalazione di altre persone che avevano notato questi due ragazzi, stranieri, un uomo e una donna, in stato confusionale e soprattutto completamente nudi. All’arrivo dei militari, i due sono saliti sull’auto. I carabinieri hanno chiamato il 118 e poi hanno provveduto a farli scendere per identificarli e procedere con l’arresto. Non prima di aver permesso ai medici di visitarli e farli ritornare in loro.