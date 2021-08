Gravissimo incidente, muore un carabiniere. Un altro motociclista è grave

Incidente mortale, questa mattina, poco prima delle 10, sulla statale 106 all’ingresso di Riace Marina. A perdere la vita un carabiniere di Roccella, S.R., in servizio in una delle stazioni della Locride. L’uomo era a bordo della sua moto quando per motivi in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. Anche un altro motociclista è rimasto coinvolto nell’incidente e le sue condizioni destano preoccupazione. E’ stato, infatti, trasportato al Gom di Reggio Calabria con l’elisoccorso. Dalle prime notizie il carabiniere era in compagnia di altri motociclisti per la classica uscita della domenica mattina per gli appassionati delle due ruote. L’uomo lascia la moglie e un bimbo.

