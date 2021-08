Moto contro un’auto, finanziere perde la vita in un incidente

Aveva 57 anni Salvatore Contarino, l’uomo morto venerdì sera, poco dopo le 20.30, in un tragico incidente stradale registratosi lungo via Garibaldi, nel territorio di Viagrande, nel Catanese. L’uomo, un militare della guardia di finanza in servizio nel capoluogo etneo, al momento dell’incidente stava facendo rientro a casa dopo aver smontato dal proprio turno di lavoro. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara e su cui sono a lavoro gli agenti della locale polizia municipale, giunti in via Garibaldi per i rilievi del caso. A supporto dei vigili urbano anche una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale.

L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Viagrande con Monterosso Etneo, all’altezza di via Pertini. A scontrarsi lo scooter Honda con alla guida la vittima dell’incidente e una Peugeot 207 su cui viaggiava un uomo di circa 65 anni. L’impatto è stato piuttosto violento. Ad avere la peggio lo scooterista. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto oltre le forze dell’ordine anche i vigili del fuoco del distaccamento acese che hanno messo in sicurezza i due mezzi incidentati, nonchè i sanitari del 118. Quest’ultimi non hanno potuto fare altro che accertare la morte dell’uomo, il quale probabilmente sarebbe morto sul colpo.

Al momento dello scontro fronte laterale il finanziere indossava il casco. Il magistrato, a seguito della relazione tecnica delle forze dell’ordine, ha deciso la restituzione della salma ai familiari. La strada in cui si è verificata la tragedia è rimasta chiusa al traffico per ore con il traffico deviato su strade secondarie.

Cordoglio dell’amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi, retta dal sindaco Vito Di Mauro, per la morte del 57enne molto conosciuto in paese.