Rubati i fiori dalla tomba di Pierluigi Rotta, il poliziotto ucciso in questura

Rubati i fiori dalla tomba di Pierluigi Rotta, uno dei poliziotti uccisi a ottobre 2019 in una sparatoria nella Questura di Trieste. A renderlo noto Francesco Paolo Russo, presidente dell’associazione Acah (All Cops Are Heroes). «Ignoti hanno trafugato i fiori della tomba del nostro fratello Pierluigi Rotta barbaramente assassinato a Trieste quasi 2 anni fa – scrive in un post su Facebook – Tutta la mia vicinanza alla famiglia che ha dovuto subire anche questa vergognosa onta! Rotta Pasquale sono con te ed a disposizione per quello che intenderai fare».

Related Posts ESPLOSIONE IN QUESTURA: MUORE POLIZIOTTO 51ENNE Tragedia nella caserma Fadini di Firenze, sede distaccata della questura, di fronte alla Fortezza da…

TRAGEDIA IN QUESTURA: POLIZIOTTO SI SPARA ALLA TESTA Tragedia ieri mattina, attorno alle 7, in Questura a Vicenza dove un poliziotto, per cause…